Emin Çölaşan: Bu ülkede yargı kararlarına güvenmezsek kime ve nereye güveneceğiz?

Sevgili okurlarım, bu

ülkede yargı kararlarına güvenmezsek kime ve nereye güveneceğiz?

Şimdi size somut bir örnek veriyorum.

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Kocaeli cezaevinde hükümlü yatmakta olan bir vatandaş, haksızlığa, hak ihlâline uğradığı iddiasıyla, avukatı aracılığı ile Anayasa Mahkemesine başvuruyor ve başvurusu, tamamen farklı, hiç ilgisi olmayan bir gerekçeyle reddediliyor.

Olayı vatandaşın Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatı Cahit Çiftçi’nin bana gönderdiği mektup ve belgelerden okuyunca doğrusu ben de şaşırdım kaldım.

Hemen belirteyim, olay belgeli. Mahkemenin kararları da elimde.

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Dün avukat beyi arayıp davanın son durumunu sordum. Ceza, Yargıtay tarafından onanıp kesinleşmiş ve şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidiyorlarmış.

AİHM’de görevli yabancı yüksek yargıçlar, aşağıdaki dosyayı okuyunca inşallah gülmezler!

Emin Çölaşan’ın yazısı