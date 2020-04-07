Emin Çölaşan: Bu milletin değil iktidarın kampanyasıdır

Recep Bey geçtiğimiz cuma gecesi yine ekranlara çıktı, yine bazı şeyler söyledi.

İktidar tarafından açılan biz bize yeteriz kampanyasını Milli Mücadele yıllarında Atatürk tarafından uygulamaya konulan Tekâlifi Milliye (milli vergi) kampanyasıyla kıyasladı.

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Oysa uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Patiska ver, bez ver, buğday ver, çarık ver, kağnı arabanı ver, çorap ver ki askerimizi giydirelim, karnını doyuralım, aç bırakmayalım…

1921 yılında yürürlüğe konulan Tekâlifi Milliye emirnamesinin özü budur.

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Fakir fukara Anadolu insanından toplanmış, bedeli sonraki yıllarda teker teker vatandaşa ödenmiştir.

O savaş yıllarında Merkez Bankası, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Demirören grubu gibi kurumlar yoktu ki onlardan yardım isteyesin, “Pamuk eller cebe, bastırın paraları” diyesin!

Devletten kıyak ihaleler alıp malı götüren yandaş müteahhitler yoktu ki para vermelerini emredesin!

Açılan bu kampanya milletin değil iktidarın kampanyasıdır.

Toplanan paraların ne olacağı şu anda bile belli değildir.

Emin Çölaşan’ın yazısı