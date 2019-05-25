Emin Çölaşan: Bu felaketin baş sorumluları Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu

Peki ama başımıza gelen bu felaketin baş sorumluları kimdir? Yanıtını hemen vereyim: Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin hem Dışişleri Bakanı, hem de daha sonra Başbakanı Ahmet Davutoğlu.

Onlara sormak gerekiyor: Aradan sekiz kocaman yıl geçti. Nutuklar attınız, sağa sola posta koydunuz, bir sürü ülkeyle gereksiz yere düşmanlık yarattınız. Devletin ve milletin milyarlarca dolarını bu yolda harcadınız.

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İyi hoş da, biz bu Suriye işinden bugüne kadar ne kazandık? Ufacık bile olsa herhangi bir siyasal, ekonomik, parasal, ya da onursal kazancımız oldu mu?

Dikkat ediniz, bu soruların hiçbirine yanıt veremiyorlar.

Emin Çölaşan’ın yazısı