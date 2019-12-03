Emin Çölaşan: Bu bir dramdır, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yutturmaca ve aldatmacadır

Sevgili okurlarım, Türkiye’de yılda bir kez gerçek bir komediye tanık oluruz…

Daha doğrusu bu bir dramdır, yutturmaca ve aldatmacadır.

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Her yılın sonuna doğru, adına Asgari Ücret Tespit Komisyonu denilen ekip toplanır.

Bunların görevi önümüzdeki altı ay içerisinde asgari ücretin ne kadar olacağını, ne kadar zam yapılacağını belirlemektir.

Bu ücret şu anda net 2.020 Törkiş lira.

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Türkiye’de bu ücretle bir ay boyunca geçinmeye mahkûm edilen milyonlarca insanımız var.

Evde çalışan tek kişi olduğunuzu varsayalım.

Elinize bu kadar para geçecek.

Sonra bu paradan kiranızı ödeyeceksiniz. Sadece kira olsa yine iyi!..

Son zamlarla birlikte iyice patlayan elektrik, doğalgaz, (ya da tüp, kömür vesaire) paralarını da ödemek zorundasınız. Yiyip içecek, karnınızı mümkün olduğunca doyurmaya çalışacaksınız.

Emin Çölaşan’ın yazısı