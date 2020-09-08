Emin Çölaşan: Böylesine bir baskı ortamı inanın ki ülkemizde ilk kez yaşanıyor

Medya allak bullak olmuş durumda… Yandaş medyada ise işler tıkırında!

Onlar devlet desteği ile habercilik yapıyor, devlet parasıyla yayınlarını sürdürüyor. Ama iktidardan yana olmayan medyanın ve gazetecilerin işi gerçekten çok zor.

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Elinizde uzun bir sopa, cambazın telinde yürüyüp dengeyi sağlamak ve aşağıya düşüp kafanızı gözünüzü yarmamak için çaba harcamak zorundasınız.

Böylesine bir baskı ortamı inanın ki ülkemizde ilk kez yaşanıyor. En ufak bir yanlış adım attığınız takdirde gideceğiniz yerler sırasıyla bellidir: Savcılık, mahkeme ve son aşamada cezaevi…

Emin Çölaşan’ın yazısı