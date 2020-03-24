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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Bir yasak koydular ama iki adım ötesini bile düşünmediler

Bir yasak koydular ama iki adım ötesini bile düşünmediler.

65 yaş ve üzeri olan milyonlarca insanımızı hiç düşünmeden bir karar aldılar.

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Yani adeta “Ne halleri varsa görsünler” dediler.

Üstelik o yaş grubunun en çaresiz ve başkalarına en muhtaç kesim olduğunu düşünme zahmetine bile katlanmadılar.

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Şimdi bazıları diyecektir ki “Yaa kardeşim devlet ne yapsın, bir salgını önlemek için çaba harcıyor…”

Doğrudur…

Ama belli yasaklar getirirken hiç değilse iki adım ötesini düşünmek, konulan kurallara belli koşullarda biraz olsun esneklik getirmek gerekebilir.

Onu yapmadılar.

“Evde kalmak” iyidir de, sonrasını ayarlayıp kitleleri mağdur etmemek biraz zordur.

İşin dozunu biraz kaçırmış oldular.

Emin Çölaşan’ın yazısı

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