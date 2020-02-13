Emin Çölaşan: Bir tek ülkeden bile destek alamıyoruz

Ve bizi yönetenler en sonunda Rusya ile de papaz olmayı başardı!

Dikkat ediniz, bu Suriye bataklığı olayında Türkiye’nin yanında duran bir tek ülke bile yok.

Reklam

Belki bir miktar Katar vardır. O hırsızlar ve vurguncular kabilesi yanımızda dursa kaç yazar, durmasa kaç yazar.

Ne acıdır.

Bir tek ülkeden bile destek alamıyoruz. Buna İslam ülkeleri, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği üyesi olanlar dahil.

Bu listeye, Ortadoğu bataklığında önemli ağırlığı olan ve bölgede sözü geçen İran’ı da rahatça ekleyebilirsiniz.



Emin Çölaşan’ın yazısı