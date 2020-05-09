Emin Çölaşan: Bir liraya satılacak maskeleri kim üretti, bir anda nereden fışkırdı bunlar?

Şimdi bu konudaki kararları kim veriyorsa onlara sormak gerek:

-Bir liraya satılacak bu maskeler kim, kimler tarafından üretilmiştir?

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-Kumaş kalitesi nedir, virüsü tutar mı?

-Nerelerde üretilmiştir?

-İhale falan açılmış mıdır, yoksa tek tabanca olarak bazı yandaşlara yeni bir kıyak mı sağlanmak istenmektedir?

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Şimdi bir düşünün…

Piyasada maske yoktu…

Ve bir anda aynı piyasaya milyonlarca maske çıkıyor. Ya da birkaç gün içerisinde çıkacak.

Bu ne iştir, nasıl bir şeydir?

Bir anda nereden fışkırdı bunlar?

Emin Çölaşan’ın yazısı