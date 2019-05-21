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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Binali Yıldırım’ın yer sofrası

İki gün önce Binali Yıldırım’ı İstanbul’da bir iftar sofrasında gördük. Bir seçmen evine gitmiş. Kameralar önceden ayarlanmış. Binali Bey yer sofrasına çökmüş, sözüm ona iftar açacak. Ancak idmansız olduğu için tam bağdaş kurması mümkün olmamış, yarım yamalak çömelmiş durumda. Zorla kalktığında bacakları tutulmuş, kramp girmiş.

Kameramanların deneyimsizliğinden olsa gerek, hemen arkasında ailenin yemek masası ve çevresinde sandalyeler görülüyor.
Demek ki ziyaret ettiği aile yemeklerini masada yiyor…
Binali Bey’in ricası ve şov yapma hesabı nedeniyle yer sofrasında poz veriliyor.

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Emin Çölaşan’ın yazısı

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