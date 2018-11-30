Emin Çölaşan: Binali Bey’i bekleyen tehlike

Evet, Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak. Bu açıklama sonrasında Meclis Başkanlığı görevinden acaba istifa edecek mi? Bu sorunun yanıtı bilinmediği gibi, AKP kesimi de renk vermiyor.Varsayalım 31 Mart günü, çok zor bile olsa İstanbul’da seçimi kazanıp Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeyi başardı. Şimdi bir kimse düşünün ki, devletin en üst makamlarında bulunmuş. Şimdiki makamı da öyle…Ve bu kimse günün birinde çok daha alt düzeyde olan bir başka göreve talip oluyor.

Örneğin İstanbul valisinden talimat alacak. Protokol törenlerinde belki beşinci, belki sekizinci sırada yer bulacak. İçişleri Bakanlığı’nın onu basit bir yazı ile görevden almasının ve hakkında soruşturma başlatmasının yolları açılmış olacak. Sakın ola ki “Olmaz öyle şeyler kardeşim” demeyin. Burası Türkiye’dir abicim, olmaz olmaz diye bir şey olmaz!

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Emin Çölaşan’ın yazısı