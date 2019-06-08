Emin Çölaşan: Binali Bey Kürdistan’da oy arıyor

Evet!.. Pabucun pahalı olduğunu gören Binali Yıldırım şimdi can havliyle çalışıyor! İki gün önce Diyarbakır’a bile gitti ve İstanbul’da yaşamakta olan Kürtseçmenlerin yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Sözlerine Kürtçe sözcüklerle başladı ve devam etti:

“Aman haa, durum çok ciddi. İstanbul’da ne kadar Kürt tanışınız varsa onlara söyleyin, oylarını bana versinler!..”

Sonra Kürdistan muhabbetine girdi:

“Mutlaka bilirsiniz, ilk Meclis’te Kürdistan ve Lazistan milletvekilleri vardı!..”

Eee yani?

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı!

Kürdistan sözcüğünü siyasi hayatı boyunca ağzına hiç almamış olan Binali Bey ne demek istiyordu?

Bir şey demek istediği yoktu!

Kürdistan ve Kürt kavramlarını gündeme taşıyıp Diyarbakır’da İstanbul için oy avcılığı yapmaya kalkışıyordu… Zira İstanbul’da Kürt seçmen sayısı çok fazlaydı.

Emin Çölaşan’ın yazısı