Emin Çölaşan: Beyefendinin konusu Libya; başımıza yeni bir Suriye belası açacağız

Beyefendinin konusu Libya!..

Hani gerekirse Libya’ya asker göndeririz falan demişti ya!..

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Recep Bey sözlerini sürdürüyor:

“Demek ki Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yerdir. Gerekirse verdiğimiz desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, havada ve denizde her türlü imkânı değerlendireceğiz.”

Eyvah!..

Bu gidişten anladığımız kadarıyla bölünmüş Libya’da bir kesime destek verecek, öbür kesimle ise uğraşıp duracağız, gerekirse savaşacağız!

Bunun anlamı şudur:

Başımıza yeni bir Suriye belası açacağız.

Emin Çölaşan’ın yazısı