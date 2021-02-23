Emin Çölaşan: Berat Bey niçin konuşmuyor, konuşmaktan niçin kaçınıyor?

Bizim dünya liderimiz Recep Bey’in aynı zamanda damadı olan Berat Bey bunca zamandır suskun kalarak bir inanılmazı gerçekleştiriyor.

Muhalefet partileri ise onu suçlamayı sürdürüyor.

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Yapılan suçlamalar, onun dönemine getirilen eleştiriler öyle sıradan sözler değil.

Onun bakanlığı döneminde neler oldu?

Devlet gerçekten büyük zarara sokuldu mu, döviz rezervleri buharlaştı mı?

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Halkın durumu, özellikle işsizlik ve enflasyon açısından bakıldığında nereden nereye geldi?

Rakamlar ortada…

Niçin konuşmuyor, konuşmaktan niçin kaçınıyor?

Devlet yönetiminde bu kadar ciddiyetsizlik olur mu?

Emin Çölaşan’ın yazısı