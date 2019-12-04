Emin Çölaşan: Bana sorarsanız zehirleme süreci aynen devam edecek

Recep Bey eğer isteseydi, o erteleme maddesini bir telefon emriyle metinden çıkartabilir, ya da reddedilmesini sağlayabilirdi.

Şimdi veto etmekle, bu maddeyi savunan Sağlık, Enerji ve Çevre bakanlarını bile ister istemez açığa düşürmüş oldu.

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Demek ki bu konuda partisi ve bakanları ile kendisi farklı düşünüyordu.

İşin daha da ilginç bir yanı var…

Meclis’te o yasaya kabul oyu veren bazı AKP milletvekilleri, Recep Bey’in bu vetosundan sonra dün demeçler verdiler: “Sayın cumhurbaşkanımız bu maddeyi veto etmekle çok doğru bir karar vermiş, halkın zehirlenmesini önlemiştir. Kendisine teşekkür ederiz!”

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Acaba akılları oy verirken neredeydi? Dönekliğin ve riyakârlığın ancak bu kadarı olabilirdi ve onu başardılar! Böyle siyaset (!) olur mu?

Sonucu 31 Aralık gününe kadar göreceğiz inşallah!.. Bakalım filtreler takılacak mı, yoksa patronların isteği doğrultusunda her şey aynen devam edecek mi.

Bana sorarsanız takılmayacak ve zehirleme süreci aynen devam edecek.

Yanılmayı dilerim.

Emin Çölaşan’ın yazısı