Emin Çölaşan: Ayasofya’da ilk cuma, Lozan Anlaşması’nın yıl dönümünde kılınacak

Recep Bey açıkladı: İbadete zaten açık olan Ayasofya camisinin resmi açılışı 24 Temmuz Cuma günü düzenlenecek törende kılınacak namazla gerçekleşecek.

İstedikleri her konuda jet gibi çalışıp gerekli işlemleri yaptıklarını biliyoruz… Peki cuma namazı niçin 24 Temmuz günü kılınacak?..

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Çünkü 24 Temmuz 1923, Lozan Anlaşması’nın yıl dönümü.

Gıcık oldukları İsmet İnönü tarafından imzalanan ve uzun savaşlar sonrasında ülkemize özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandıran anlaşma…

Amaçları o açılış gününde yapılacak kutlamalar ve kılınacak toplu namazlarla Lozan’ı gündemden düşürüp gölgede bırakmak ve yerine Ayasofya propagandasını yerleştirmek!

Emin Çölaşan’ın yazısı