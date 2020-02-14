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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Anayasayı açıkça çiğneyenlere uygulanacak bir ceza yok

Sevgili okurlarım, bildiğimiz kadarıyla ülkemizde geçerli olan, bütün kamu kurumlarıyla birlikte kişilerin de uyması gereken temel kuralları içeren bir anayasamız var.

Ama bazı uygulamaları gördüğümüzde, bu anayasa acaba var mı, yok mu diye ister istemez sormak zorunda kalıyoruz.

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Bizim en büyük eksiğimiz, anayasayı açıkça ve göz göre göre çiğneyenlere uygulanacak herhangi bir ceza yaptırımı olmaması.

Hele bunu cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat yaparsa, hakkında hiçbir işlem yapılması asla mümkün değil.

Bu eksiklikten yararlanan şimdiki cumhurbaşkanı da istediği gibi konuşuyor, davranıyor ve anayasayı paspas gibi çiğnemekte sakınca görmüyor…

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Ve ne yazık ki, hepimiz bu olanları çaresizce izlemek durumunda kalıyoruz.

Emin Çölaşan’ın yazısı

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