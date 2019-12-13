Emin Çölaşan: Acaba biz at etini, eşek etini, katır etini ne yapacağız!

Hayvancılığı da bitirdiler…

Yurt dışından et ithal ediyoruz. Binlerce canlı hayvanın taa Arjantin’den, Brezilya’dan yüklendiği büyük gemiler limanlarımıza yanaşıyor.

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Şimdi bu rezaletin son örneği karşımızda.

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde Hüseyin Hayatsever’in belgeli haberi:

“Türkiye Sudan’dan 500 ton at, eşek ve katır eti satın alacak. Bu hayvanların sakatatları da (Kalp, ciğer, beyin vesaire) gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.”

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Okuyunca hopladım, bir kez daha vay anasını sayın seyirciler demek zorunda kaldım.

Acaba biz at etini, eşek etini, katır etini ne yapacağız!

Emin Çölaşan’ın yazısı