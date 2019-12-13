Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Acaba biz at etini, eşek etini, katır etini ne yapacağız!

Hayvancılığı da bitirdiler…

Yurt dışından et ithal ediyoruz. Binlerce canlı hayvanın taa Arjantin’den, Brezilya’dan yüklendiği büyük gemiler limanlarımıza yanaşıyor.

Reklam

Şimdi bu rezaletin son örneği karşımızda.

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde Hüseyin Hayatsever’in belgeli haberi:

“Türkiye Sudan’dan 500 ton at, eşek ve katır eti satın alacak. Bu hayvanların sakatatları da (Kalp, ciğer, beyin vesaire) gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.”

Reklam

Okuyunca hopladım, bir kez daha vay anasını sayın seyirciler demek zorunda kaldım.

Acaba biz at etini, eşek etini, katır etini ne yapacağız!

Emin Çölaşan’ın yazısı

SON HABERLER

‘Merkez’ faizi 200 baz puan indirdi

Merkez Bankası’nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...