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Yaramazlara biraz batar!

Emenike hayranı ‘rövaşatacı çocuk’ Kadıköy’de

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Sosyal medyada yayınlanan rövaşata videosuyla ünlenen 11 yaşındaki çocuk Fenerbahçe’nin davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Fotoğraflar: fenerbahce.org

Antalyalı Ayhan Koçak’ın sırtında Emenike yazılı Fenerbahçe formasıyla birkaç kez rövaşata çektiği görülen videosu sosyal medyada viral olmuştu.

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Koçak ve babası Orhan Koçak, kulübün davetlisi olarak geldiği kentte ilk olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret etti.

Kendisine Fenerium’dan ürün hediye edilen Koçak, ardından Derağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde Fenerbahçe U21 ile Gençlerbirliği U21 arasında oynanan maçı izledi.

Karşılaşmanın ardından sahada rövaşata çeken Ayhan, Fenerbahçe Konukevi’nde götürüldü. Koçak Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçını da izleyecek.

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