Emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta; maaş 3 Haziran’da

‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?