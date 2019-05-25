Emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta; maaş 3 Haziran’da

Yaklaşık 12 milyon emekliye 1000’er liralık Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek.
4 ve 5 Haziran’a denk gelen memur maaşları da bayram dolayısıyla 1, 2 ve 3 Haziran’da ödenecek.
Yaramazlara biraz batar!
Yaklaşık 12 milyon emekliye 1000’er liralık Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek.
4 ve 5 Haziran’a denk gelen memur maaşları da bayram dolayısıyla 1, 2 ve 3 Haziran’da ödenecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) en alt katını hatırlayan var mı? Eskiden bir tasarım mağazasıydı şimdi ‘Alt Kat’ adında işlevsel, interaktif bir sanat mekanına dönüştü.
Freud bugün yaşasaydı çevreci kesilmekle kalmayıp Avusturya ya da Alman Yeşiller Partisi’nin ateşli bir savunucusu olur muydu acaba?
‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?
Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.
CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine yanıt veren CNN Türk “Bizi eleştirenler aktivist” derken, CNN yetkilileri ise CNN Türk yönetiminin seçim yayınlarında dengeli olacağına dair güvence verdiğini söyledi.