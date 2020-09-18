Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emekliye ayrılan patron çalışanlarına teşekkür etmek için 10 milyon sterlin dağıtacak

Galler’deki bir şirketin kurucusu ve başkanı emekli olurken çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla 10 milyon sterlin (98.13 milyon lira) dağıtacak.

Fotoğraf: BBC

‘Admiral’ adlı sigorta şirketini, 1991’de başkent Cardiff’te eşiyle kuran David Stevens, parayı Galler’de ve başka ülkelerdeki 10 bin 500 çalışanına dağıtacak.

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Tam zamanlı çalışanların hesabına 1000 sterlin (9 bin 812 lira), yarı zamanlı çalışanlar ise 500 sterlin (4 bin 906 lira) yatacak.

Emeklilik kararı alan Stevens, “Bu şirket binlerce çalışanı sayesinde bugünkü hala geldi. Böyle özel insanlarla çalıştığım için hem gururlu hem de mutluyum. Teşekkürümü böyle ifade etmek istedim” dedi.

Stevens’ın yerine başkan olarak Milena Mondini de Focatilis’in geçeceği açıklandı.

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