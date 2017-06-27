Emeklilik haritası: Beşte biri İstanbul’da, en yoğun nüfus İzmir ve Balıkesir’in

8 milyon 140 bin emeklinin yaklaşık yüzde 21’i İstanbul’da yaşıyor.

AA’nın Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan ‘Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması’ndan aktardığına göre Türkiye genelinde 8 milyon 140 bin 214 kişi emekli statüsüyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

Bunların 1 milyon 703 bin 683’ü yani yüzde 20.9’u İstanbul’da ikamet ediyor. İstanbul’daki emeklilerin 1 milyon 327 bin 729’u işçi, 191 bin 540’ı Bağ-Kur, 184 bin 414’ü de memur emeklisi statüsünde bulunuyor.

İstanbul’un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, 656 bin 141 kişiyle Ankara, 641 bin 955 kişiyle İzmir, 358 bin 632 bin kişiyle Bursa ve 229 bin 408 kişiyle Antalya olarak sıralandı.

Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara ve Manisa, emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olurken, 1 milyon 196 bin 176 nüfuslu Balıkesir ile, 4 milyon 223 bin 545 nüfuslu İzmir’in yaklaşık yüzde 15’i emeklilerden oluşuyor.