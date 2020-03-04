Emeklilere yeni dönemde 500 ila 750 lira promosyon

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz emeklilere ödenecek promosyon miktarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Emekliler maaş ödemelerini taşıdıkları bankadan SGK ile yapılan anlaşma gereği belirli tutarlarda promosyon alıyor. 2017-2020 dönemi için 300 ila 450 lira olan bu tutar 2020-2023 dönemi için bugüne kadar açıklanmamıştı.

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Yeni dönemde emeklilere 500 ila 750 lira promosyon ödeneceği belirtildi.

Promosyon tutarı emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanıyor. Bankalar ödemeyi tek seferde peşin olarak yapıyor.

SGK Başkan Vekili Yılmaz yeni dönem için, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödeneceğini söyledi.

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Yılmaz, “Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.