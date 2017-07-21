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Emekliler için en yaşanılabilir ülkeler: Norveç birinci, Türkiye 39’uncu

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Fransız varlık yönetim şirketi Natixis Global Asset Management’ın araştırmasına göre emekliler için en yaşanılabilir ülke Norveç. Türkiye ise  39’uncu sırada.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık, maddi zenginlik, emeklilik finansmanı ve yaşam kalitesinin ölçü alındığı araştırmanın sonuçlarına göre emeklililer için en iyi 10 ülke Norveç, İsviçre, İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg.

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Türkiye ise Kıbrıs, Şili, Meksika ve Çin’in ardından emekliler için en yaşanılabilir 39’uncu ülke.

İlk sıradaki Norveç’in puanı yüzde 86. Türkiye ise yüzde 45’te kaldı.

Türkiye’nin en iyi orantısal puanı yüzde 53’le sağlık ve emeklilik finansmanı alanlarında. Bunaa karılık Türkiye yaşam kalitesinde yüzde 37, maddi zenginlik alanında yüzde 39 puanda kaldı.


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