Emekli öğretmen, eşi ve ablası bir hafta içinde Covid-19’a yenik düştü

Trabzon’da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ile eşi Kâtibe Açıcı ve ablası Emine Şişman virüse yakalandı. Üçü de Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 Ocak’ta hayatını kaybeden Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi’nde toprağa verildi.

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Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da yaşamını yitirdi. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kâtibe Açıcı ise dün hastalığa yenik düştü. Kamil ve Katibe Açıcı Tonya Büyükmahalle’de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden üç kişinin, yedi gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

Anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı şunları söyledi: “Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti.”