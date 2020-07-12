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Yaramazlara biraz batar!

Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte 17- 29 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emekliler için 17-26 Temmuz’da, Bağkur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz’da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti.

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Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti. 

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