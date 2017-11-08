Emekli maaşı alanların yüzde 80’i erkek

Türkiye’de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80’i erkekler, yüzde 20’si kadın.

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarından aktardığına gör yaş grupları itibarıyla emeklilerin yüzde 40,4’ü 56-65, yüzde 27,8’i 46-55, yüzde 20,7’si 66-75 yaş grubunda. Emeklilerin yüzde 10’u ise 76 ve daha yukarı yaşta.

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Diğer veriler şöyle:

Yüzde 67’si lise altı eğitim düzeyinde. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 14,8 iken, yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 13,7. Yüzde 4,5’i ise okur-yazar değil.

Yüzde 55,4’ünün şeker, tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı var. Genel sağlık durumu itibarıyla yüzde 2,3’ü çok iyi, yüzde 46,9’u iyi, yüzde 37,3’ü orta düzeyde.

Yüzde 12’si sağlık durumunun kötü, yüzde 1,4’ü ise çok kötü olarak görüyor.

İhtiyaç duyduğunda doktora başvurabilen emeklilerin oranı yüzde 94,5 iken, ihtiyaç duyduğunda ilaç alabilenlerin oranı yüzde 99,2. Her ikisine de ulaşabilen emeklilerin oranı ise yüzde 94,2.