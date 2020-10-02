Emekli büyükelçi: BM’nin verdiği ‘kayıt belgesi’

CHP İstanbul milletvekili ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Birleşmiş Milletler’in Türkiye ile Libya’nın deniz sınırları anlaşmasıyla ilgili belgenin ‘kayıt belgesi’ olduğunu ifade etti.

Anlaşmaya Yunanistan ve Mısır karşı çıkıyor.

Türkiye ile Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabkat Hükümeti, 27 Kasım 2019’da Doğu Akdeniz’de iki ülkenin deniz sınırlarının çizildiği bir anlaşma imzalamış, tescil için BM’ye sunmuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin anlaşmayı tescil ettiğini belirterek Twitter hesabından belge paylaştı. Bakan, “Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanın paylaştığı belge

CHP’li Çeviköz ise Twitter hesabındaki paylaşımında, bunun, ‘evrakın alındığına dair bir kayıt belgesi’ olduğunu ifade etti.

Emekli büyükelçi şunları yazdı: “Bu belge sadece bir evrakın alındığına dair kayıt belgesidir. Bir anlaşmanın tescili anlamına gelmez. Bunu anlamak için de kapsamlı Uluslararası Hukuk bilgisine ihtiyaç yoktur. Kandırılmamak, gerçekleri bilmek her vatandaşımızın hakkıdır. Bilgilendirmek de bizim vazifemizdir.”

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