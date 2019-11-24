Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155’i arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu.

Fotoğraf: DHA

Olay, Zeyrek mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10:45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal’i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, polisi arayarak kendini ihbar etti.

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İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan 40 yaşındaki Nihal A. ağır yaralı olarak ambulansla Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.’nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yattığı öğrenildi.