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Yaramazlara biraz batar!

Emekli aylıkları erkene alındı: 18 Ağustos’tan itibaren ATM’lerden ödenecek

Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli aylıklarının 18 Ağustos’tan itibaren ATM’lerden, 20 Ağustos’ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

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Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos’tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos’ta bankalardan ödenecek” dendi.

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