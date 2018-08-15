Emekli aylıkları erkene alındı: 18 Ağustos’tan itibaren ATM’lerden ödenecek

Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli aylıklarının 18 Ağustos’tan itibaren ATM’lerden, 20 Ağustos’ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

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Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos’tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos’ta bankalardan ödenecek” dendi.