Emekli askeri hakim Üçok emin: TSK içindeki en güçlü grup hala ‘FETÖ’

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Gülen Cemaati’ne ilk soruşturmayı açan, ardından Ergenekon ve Balyoz kapsamında tutuklanan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hala darbe yapacak güçte ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söyledi.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Üçok Türkiye’de hala darbe tehlikesi olduğunu savunarak, “Tüm kamu kurumları içerisinde oransal olarak en az FETÖ temizliği yapılan kurum TSK’dır. TSK içerisinde halen en güçlü grup FETÖ’dür. Darbe koşulları oluştuğunda (Cumhurbaşkanı’nın etkisiz hale getirilmesi, terör, ekonomik kriz ve de iç ayaklanma vb.) TSK içerisindeki bu grup darbe yapacak güç ve yetkinliktedir” dedi.

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‘Bir arpa boyu’

TSK’nın FETÖ’den temizlenmesinde yeterli yol alınmadığını söyleyen eski askeri hakim, bunun nedenini de şöyle anlattı: “Ne yazık ki tıpkı 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi bu temizlik terör, Irak, Suriye vb. gerekçeler gösterilerek yapılmamaktadır. Yaklaşık 14 bin hakim ve savcının 7 bin civarı FETÖ’den tasfiye edilmişken, bu sayının on katı 140 bin subay/astsubay mevcudu olan TSK’dan da 7 bin civarında asker şahıs ihraç edilmiştir. Bu durum bile TSK’nın FETÖ’den temizlenmesi konusunda bir arpa boyu yol alındığının göstergesidir.”

‘Son 20 yılın en kabul gören YAŞ’ı’

Üçok, geçtiğimiz günlerde atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da doğru kararlar alındığını da söyledi.

YAŞ’ın uzun süredir en fazla kabul gören kararları aldığını söyleyen Üçok, şöyle devam etti: “Kara ve Hava Kuvvetleri’ndeki arkadaşlarım tüm terfi edenler için çok iyi değerlendirmelerde bulundular. Kanaatimce son 20-30 yılın en kabul gören en iyi YAŞ’ı olmuştur. Konuştuğum kişiler, ‘Şu olmasaydı da ben olsaydım diyebileceğimiz bir kişi bile yok’ diyerek seçimlerin çok isabetli olduğunu ifade etti. Terfi edenlerin birçoğunu tanıyorum. Özellikle Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları’na rağmen çok değerli bazı askerler layık oldukları terfileri elde etmişlerdir. Bu hususu çok önemsiyorum. Çünkü bu komuta kademesi ne yazık ki 2011 yılından bu yana terfi eden darbeci general ve amirallerin neredeyse tamamının terfilerine imza koymuşlardır. Bu yıl terfiler onlara bırakılmamış çok yerinde olmuştur.”