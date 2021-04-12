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Yaramazlara biraz batar!

Emekli amiraller adliyede

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle gözaltına alınan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi. Avukatları, emekli amirallerin yanlış anlaşılmanın üzüntüsü içinde bulunduğunu söyledi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatılmıştı.

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Dört amiral da bugün ifade vermek üzere emniyete gitmişti.

Amiraller, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen emekli amiraller şöyle: Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat.

Avukat: Yanlış anlaşıldıkları için çok üzgünler

Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleriyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir ‘bildiri’ olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. ‘Duyuru’ veya ‘açıklama’ diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında ‘duyuru’ diye bir ifade var. Dolayısıyla ‘bildiri’ gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda Montrö gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö’nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar.”

Dört emekli amiral daha emniyette

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