Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Ankara başsavcılığı, emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi’yle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

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Başsavcılıktan şu açıklama yapıldı: “‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

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Emekli amirallerin veryansıntv.com sitesinde yayınlanan açıklamasına hükümet kanadından çok sayıda tepki gelmişti.

Montrö Sözleşmesi için “Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir” denen açıklamada şu ifadeler kullanılıyor: “Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.”

Sözleşmeyle ilgili tartışma TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’nde yaptığı gibi Montrö’yü de feshedebileceğini söylemesiyle başlamıştı.