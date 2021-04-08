Emekli amiralleri kınadığını yalanlayan derneğe jet hızıyla müfettiş gönderildi

Ankara valiliği, emekli amirallerin bildirisini kınamadı diye Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne (TESUD) iki denetçi gönderdi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Nisan’daki paylaşımında, TESUD ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin yöneticilerinin bakanlığı ziyaret ettiğini belirtti.

Açıklamada, dernek yöneticilerinin, bildiri yayınlayan amiralleri kınadığı bilgisi yer aldı.

Ancak TESUD aynı gün ‘kamuoyu duyurusu’ yayınlayarak, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR” dedi.

Reklam

Denetim yapılıyor

Yargı muhabiri Alican Uludağ’ın kendi sitesinde yayınladığı habere göre valilik, 7 Nisan’da derneğe yazı göndererek bugün saat 10:00 itibariyle denetim yapılacağını kaydetti.

Yazıda şöyle dendi: “Derneğinizin genel denetime tabi tutulması İçişleri Bakanlık makamının 6 Nisan 2021 tarihli ‘olur’ları ile uygun görülmüş olup, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazıları ile de bu denetimi yapmak üzere Bakanlığımız Mülkiye Müfettişi Başkanlığı’nda Dernek Denetçileri V.B.Ç. ve Ö.D.’nin görevlendirilmiş olduğu ve denetime 8 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren başlanılacağı hususunun derneğinize tebliğ edilmesi istenilmiştir.

Bu nedenle, derneğinizin iş ve işlemlerinden bilgi sahibi olan bir yönetim kurulu üyesi veya yetkili dernek görevlisi tarafından derneği ait her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere derneğinizin ikametgahında hazır bulundurulması hususunu bilgilerinize rica ederim.”