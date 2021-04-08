Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emekli amiralleri kınadığını yalanlayan derneğe jet hızıyla müfettiş gönderildi

Ankara valiliği, emekli amirallerin bildirisini kınamadı diye Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne (TESUD) iki denetçi gönderdi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Nisan’daki paylaşımında, TESUD ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin yöneticilerinin bakanlığı ziyaret ettiğini belirtti.

Açıklamada, dernek yöneticilerinin, bildiri yayınlayan amiralleri kınadığı bilgisi yer aldı.

Ancak TESUD aynı gün ‘kamuoyu duyurusu’ yayınlayarak, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR” dedi.

Reklam

Denetim yapılıyor

Yargı muhabiri Alican Uludağ’ın kendi sitesinde yayınladığı habere göre valilik, 7 Nisan’da derneğe yazı göndererek bugün saat 10:00 itibariyle denetim yapılacağını kaydetti.

Yazıda şöyle dendi: “Derneğinizin genel denetime tabi tutulması İçişleri Bakanlık makamının 6 Nisan 2021 tarihli ‘olur’ları ile uygun görülmüş olup, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazıları ile de bu denetimi yapmak üzere Bakanlığımız Mülkiye Müfettişi Başkanlığı’nda Dernek Denetçileri V.B.Ç. ve Ö.D.’nin görevlendirilmiş olduğu ve denetime 8 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren başlanılacağı hususunun derneğinize tebliğ edilmesi istenilmiştir.

Bu nedenle, derneğinizin iş ve işlemlerinden bilgi sahibi olan bir yönetim kurulu üyesi veya yetkili dernek görevlisi tarafından derneği ait her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere derneğinizin ikametgahında hazır bulundurulması hususunu bilgilerinize rica ederim.”

Ahmet Hakan’ın özrü Fatih Altaylı’yı güldürdü

Ahmet Hakan, ‘amirallerin yakınları’ haberi için özür diledi

CHP’li amirallerin listesi ‘Saray’dan mı?

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Soylu: Emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

Gelecek Partisi de seçime katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, Gelecek Partisi’nin 42 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı gerekçesiyle, Afyon/Güney beldesi seçimlerine katılabileceğini bildirdi.