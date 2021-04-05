Emekli amirallere gözaltı

Emekli amirallerin bildirisine imzası olan bazı isimler gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Ankara başsavcılığı 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı alırken, 10 emekli amiralin gözaltına alındığı duyuruldu. Dört emekli amirale ise yaşları nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

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İmzacılardan emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, Twitter hesabından “Az önce sabah 6:30 da polisler evimize baskın yaparak Cem’i gözaltına aldılar” mesajı paylaştı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, emekli amiraller Kadir Sağdıç, Ergün Mengi, Alaettin Sevim ve Atilla Kezek’in de gözaltına alındığını duyurdu.

Avukat Celal Ülgen, Gürdeniz, Sağdıç ve Sevim’in İstanbul’da Vatan caddesindeki emniyet müdürlüğüne götürüldüğünü söyledi.

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Halk TV, Mustafa Özbey ve Türker Ertürk’ün de gözaltına alınanlar arasında olduğunu belirtti.

Güncellenecek…

‘Öncüler tespit edildi’

Ankara başsavcılığı, bildiriye ‘öncülük eden kişilerin tespit edildiğini’ duyurmuş, bu kişilerin kısa süre içinde ifadeye çağrılacağı belirtilmişti.

Başsavcılık, ‘bildiriyi hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla’ resen başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.Reklam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

“Sahte gündemler tutmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomi üzerinden Erdoğan’a seslenmişti.

HDP, hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır’ diye yorumlamıştı.