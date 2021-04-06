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Yaramazlara biraz batar!

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Gözaltındaki 10 emekli amiralden dokuzunun avukatlığını yapan Şule Nazlıoğlu Erol, ‘bildiri’ değil, ‘duyuru’ yayınlandığını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u dün gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

ankaragazetecisi.com’a konuşan Erol, savcılığın ifadeye davet ettiği dört kişinin çarşamba günü emniyete geleceğini, ifadelerin çarşamba günü alınabileceğini, perşembe de adliyeye sevk olabileceğini kaydetti.

‘Koşullar çok kötü’

10 emekli amiralin Terörle Mücadele Şubesi’nin nezarethanesinde tutulduğunu belirten Erol, “Önce üçer kişi tutuluyordu, ancak corona virüsü nedeniyle itiraz ettik. Şimdi ikişerli şekilde kalıyorlar. Şartlar çok kötü. Oradaki manzarayı görünce ofise ağlayarak döndüm. Kaldıramıyorum böyle” dedi.

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Suçlama konusunun TCK’nin 316/1 maddesindeki atılı ‘suç için anlaşma’ olduğunu hatırlatan Erol, bu suçun unsurlarının olmadığını ifade etti. Avukat şöyle devam etti: “Kanun elverişli vasıtalardan bahsediyor. Emekli insanlar hangi elverişli vasıtasıyla yapacakla. Artık her sıkıntıda darbe söylentisi çıkarılıyor.”

‘Ülgen’in açıklaması doğru değil’

Avukat Celal Ülgen’in, gözaltındaki amirallerin “Metni imzaladık ama biz yazmadık, hazırlayan Ergün Mengi” yönünde açıklama yaptıklarına dair paylaşımına da değinen Erol, Ülgen’in açıklamalarının doğru olmadığını, soruşturmanın selameti açısından şimdilik buna ilişkin bilgi veremeyeceğini kaydetti.

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