Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan emekli amirallere üç soru yöneltileceği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

DHA’nın haberine göre, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçlamasıyla ifadesi alınacak 14 emekli amirale, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup olmadığı sorulacak.

Reklam

Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı almış, 10 imzacı gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Ne olmuştu?

104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’“O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

Reklam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

“Sahte gündemler tutmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomi üzerinden Erdoğan’a seslenmişti.

HDP, hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılık’ diye yorumlamıştı.

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER