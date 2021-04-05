Emekli amirallere üç soru sorulacak

Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan emekli amirallere üç soru yöneltileceği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

DHA’nın haberine göre, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçlamasıyla ifadesi alınacak 14 emekli amirale, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup olmadığı sorulacak.

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Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı almış, 10 imzacı gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Ne olmuştu?

104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

“Sahte gündemler tutmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomi üzerinden Erdoğan’a seslenmişti.

HDP, hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılık’ diye yorumlamıştı.