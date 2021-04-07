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Yaramazlara biraz batar!

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

‘Montrö’ bildirisine imza 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bağlantısı tespit edilemedi.

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u dün gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli ve Gizem Karakış’ın haberine göre soruşturma kapsamında 14 amiralin WhatsApp grupları gibi dijital verileri ve cep telefonlarının HTS kayıtları inceleniyor.

Güvenlik birimlerinin ilk incelemesinde, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bağlantısının tespit edilemediği belirtildi.

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Sarıklı amiral

Bu arada sosyal medyada yayınlanan ‘sarıklı amiral’in görüntüleriyle ilgili ayrı bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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