Emekli amiraller, ilk ifadelerinde ‘Balyoz’u hatırlattı: Kaçacak değiliz

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle gözaltına alınan amiraller ifadelerinde Balyoz davasında haksız şekilde hapis yattıklarını anımsatarak gözaltı sürelerinin sona ermesini talep etti.

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi 9 Nisan’dan itibaren dört gün uzatıldı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, gözaltındaki amiraller önceki akşam Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nde verdiği ifadelerinde sürenin uzatılmasına karşı çıktı.

Gözaltına alınması sonrası ‘Mavi Vatan‘ doktrininin mimarı olduğu sık sık gündeme getirilen emekli amirallerden Cem Gürdeniz şunları söyledi: “Balyoz’dan ilk tutuklanan amiral benim. ‘Mavi Vatan’ kavramı bana aittir. Çok uğraşılan bir amiralim. Kaçmak benim gibi birisine yakışmaz. Gözaltı süresince hiçbir belge verilmedi. Gözaltında corona olma ihtimalimiz var.”

Turgay Erdağ “Balyoz kumpasında 3.5 yıl yatarak bedel ödedim. Gözaltına alınma sürecim 90 yaşında olan anne ve babamın gözleri önünde yaşandı” dedi.

Bülent Olcay da Balyoz davası kapsamında 997 gün özgürlüğünden yoksun bırakıldığını belirterek “O zaman bile kaçmadım. Bu dava sürecinde böyle bir düşüncem olamaz. Sağlık sorunlarımız vardır. İleri yaşta olan anne ve babam en büyük endişem” dedi.

Emekli amirallerden Nadir Hakan Eraydın, yaklaşık birt ay önce kalp ameliyatı geçirdiğini ifade ederek, “Gözaltındayken sağlık koşulları sebebiyle hastaneye kaldırıldım” dedi.

Ali Sadi Ünal da sağlık sorunlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ben Balyoz davasında haksız şekilde hürriyetiminden yoksun bırakıldım. Adaletli hâkimlerimiz kürsüde bulunsun diye bedel ödedim. 2010-2011 yılları arasında kanser tedavisi gördüm. Gözaltı sürecinde zorlanmaktayım. Benim özel beslenme koşullarıma ihtiyacım var. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin.”