Emekli albay Üçok’a göre TSK’daki görüntüler ‘silindi’: Askerlerin konuşması için Akar görevden alınmalı

Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, TSK’daki kamera görüntülerinin çoğunun Gülen Cemaati kadrolarınca ‘yok edildiğini’ savunarak, buna tanık olan askerlerin ifadelerinin alınmadığını söyleyip “Bu kişilerin özgürce konuşması için genelkurmay başkanı görevden alınmalı” dedi.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Meclis’te 15 Temmuz sonrası kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nu ‘baştan sona hayal kırıklığı’ olarak tanımladı.

TSK’nın tüm komuta kademesinin ve darbenin planlanma sürecini tespit edemeyen MİT Müsteşarı’nın komisyonda dinlenilmesi gerektiği ifade eden Üçok, “Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun özgür iradesi ile davranabildiğini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Dere geçerken at değiştirilmez’ sözü etkili olmuştur bana kalırsa. Ama bana sorarsanız Genelkurmay Başkanı’nın, hatta ikinci komutanının, dört kuvvet komutanının ve MİT Müsteşarı’nın hemen değiştirilmeleri ve daha da önemlisi yargılanıyor olmaları gerekir” diye konuştu.

‘TSK’da disiplinsizlik var’

Kendisini arayanların, TSK içinde Suriye’de disiplinsizlik başgösterdiğini söylediğini aktaran Üçok, “Ben şunu duydum; uzman çavuş gidiyor üsteğmeni polise şikayet ediyor. Bu TSK’da kabul edilebilir bir şey değildir. Buna benzer olayların artmasını ben, şu andaki komuta kademesinin artık TSK’yı yönetemez halde oluşuna bağlıyorum” dedi.

Gülen Cemaati’ne mensup olmak suçundan haklarında iddianame hazırlanan bazı askerlerin Suriye’de olmasına tepki gösteren Üçok, “Cumhurbaşkanı’nın derhal bu komuta kademesi ile ilgili soruşturma izni vermesi ve bu kişilerin görevden el çektirilmeleri gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

‘TSK’daki kamera görüntüleri silindi’

“TSK’daki kamera görüntülerinin çoğu FETÖ’cü kadrolarca yok edildi” diyen Üçok, buna tanık olan askerlerin ifadelerinin alınmadığını söyleyip “Bu kişilerin özgürce konuşması için Genelkurmay Başkanı görevden alınmalı” dedi.

Üçok, şunları söyledi: “Kimin ne bilgisi varsa bu konularda çıkıp açık açık söylemeli. Hiçbir asker kafasına basılmış bir komutanını, eski komutanıyla aynı kefeye koymaz. Bana göre bu sürecin baş sorumlusunun hâlâ Genelkurmay Başkanı olması ama Bank Asya’ya para yatırmış diye insanların hapse atılması hepimizin vicdanını kanatan bir durumdur. Olmaz bu. Kaç kişi öldü 15 Temmuz’da, neler yaşandı, sanki bu darbe Japonya’da olmuş gibi Genelkurmay Başkanı hiç oralı olmuyor.”

‘FETÖ’ mensubu yargıçlar nedeniyle mağdur olan kişilerin haklarının iade edilmesi çağrısı yapan Üçok, bunu AKP’li Ahmet İyimaya ve Mustafa Şentop’a anlattığını, hak verdiklerini ancak gereğinin yapılmadığını iddia etti.

‘Bunların bir telafisi olmayacak mı?’

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, hapisteyken kendisine yaptığı ziyareti anlatan Üçok, şunları kaydetti: “3’üncü Kolordu Komutanı’ydı biz hapisteyken, Hasdal kendisine bağlıydı. Zaman zaman bizi ziyarete gelip şöyle derdi: ‘Üzülürseniz büzülürsünüz, büzülürseniz düzülürsünüz.’ Balyoz, Ergenekon olmasaydı Sayın Akar’ın Genelkurmay Başkanı olması da mümkün değildi. Yani normal süreç kesintisiz devam etseydi, Korkut Özarslan Genelkurmay Başkanı olurdu. Ama Özarslan Balyoz’dan hapse atıldı. Üç buçuk yıl hapis yattı, çıktı. Şimdi gitti başka bir yere yerleşti, torununa bakıyor. Mağduriyet dediğim bu işte. Bilgin Balanlı, adam Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı, hapse atıldı. Bunların bir telafisi olmayacak mı?”

Darbe girişiminin ardından toplumun bir araya gelmek yerine keskin biçimde ayrıştığından söz eden Üçok, “Şu anda 15 Temmuz’u atlattık ama çok daha kanlı bir sürece girdik, kaos süreci başladı” dedi.