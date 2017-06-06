Emekli albay Üçok’a göre ‘FETÖ’ hala çok güçlü: Uygun koşullarda darbe yapabilir

Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, koşulların gerçekleşmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) darbe yapabileceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü ‘FETÖ 15 Haziran’da darbe yapabilir mi?’ başlıklı yazısında, bir başka Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin 15 Haziran’da darbe girişimi olabileceğine ilişkin iddiasını, Üçok’a sorduğunu anlattı.

Selvi, ‘FETÖ’cülerden yeni darbe tarihi’ başlıklı yazısında, FETÖ’nün darbe hedefinden vazgeçmediğini söyleyerek şöyle yazmıştı: “Rodos üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışanlar, sıradan FETÖ’cüler değil. Daha az riskli olduğu için Rodos üzerinden kaçırıyorlar. Onlar da aralarında 15 Haziran’a kadar yapılacak darbeyi tartışıyorlar. 17-25 Aralık’tan sonra darbe lafını dolaşıma sokmuşlardı. Yok 15 Şubat’ta, yok mart başında darbe olacak dediler. Doğru çıkmadı. Hatta 15 Temmuz’dan önceki son 6 ay içinde MİT’e ciddi olarak 15 darbe ihbarı yapıldı. Onlar da doğru çıkmadı. Ama 16’ncısı doğru çıktı. Demek ki uzun vadeli hedeflerinde darbe yapmak varmış. Şimdi görüyoruz, demek ki darbe hedefinden vazgeçmiş değiller.”

‘TSK darbe yapabilir’

Bu iddia üzerine, ’15 Temmuz’dan önce ordudaki Fethullahçı yapılanmayı’ ortaya çıkaran ilk isimlerden biri olduğunu söylediği Üçok’la konuşan Hakan, yeni bir darbe olasılığının olup olmadığını sordu.

Üçok şu yanıtı verdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen ‘FETÖ’dür. Koşullar gerçekleşirse… TSK darbe yapabilir. Darbe için ‘cumhurbaşkanına suikast’ falan gibi gerekçeler ileri sürebilirler. Böyle bir darbede en güçlü, en etkin grup ‘FETÖ’ olur. Ama darbe yapacak hiçbir grup tarih vermez.”