Emekli albay Üçok: TSK’da hala 50 bin FETÖ’cü var, darbe yapabilirler

Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) hala 50 bin ‘FETÖ’ mensubu olduğunu savunarak bunların darbe yapabilecek güçte olduğunu öne sürdü.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’a konuşan Üçok, ‘FETÖ’nün TSK içerisindeki en güçlü grup olmaya devam ettiğini kaydetti: “Burada en önemli unsur cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı’nın başına bir şey gelmesi hâlinde ülkede büyük bir karışıklık ve FETÖ unsurları tarafından kanlı provokasyonlar oluşturulacaktır. Bu kanlı ortamda TSK kanı durdurmak, huzuru sağlamak vb. gerekçelerle yönetime el koyacaktır.”.

‘TSK’ya 10 yılda 40 bin ‘FETÖ’cü girdi’

Son 10 yılda 40 bin ‘FETÖ’ mensubunun TSK’ya katıldığını savunan Üçok şöyle devam etti: “Geçtiğimiz son otuz yılda da her yıl sadece bin öğrenci girdiğini göz önüne alırsak 15 Temmuz itibarıyla yaklaşık 60-70 bin FETÖ üyesinin TSK’da mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 7-8 bin civarında personel FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle ihraç edildi. Bu durumda TSK’nın içerisinde hâlâ 50 bin civarında FETÖ mensubu olduğunu söyleyebiliriz.”