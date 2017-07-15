Emekli albay Üçok ‘endişeli’: General kadrosu dahil ‘temizlendi’ denemez

Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz’un yıldönümünde darbe tehlikesinin halen sürdüğünü savundu.

‘İstediklerimiz dışında kimse F-16 pilotu olamaz’

CNN Türk canlı yayınında konuşan Üçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan İstanbul’a gelirken kendisine refakat eden F-16 uçağına el salladığı fotoğrafı değerlendirirken, Hava Kuvvetleri içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dikkat çekti: “Biraz da bu konuyla ilgili acı gerçekleri ifade etmek isterim. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada Fethullah’ın imamlarından birinin ifadesi. Geçmişte Hava Kuvvetleri’nin imamı olduğunu söyleyen kişi diyor ki ‘Hava Kuvvetleri’nde bizim istediklerimiz dışında hiç kimse F-16 pilotu olamaz’. Bu ifadeleri yakın zamanda da göreceksiniz. Bir filonun komutanlığına Ahmet’in yerine Mehmet’i atamış cemaat. Niye cemaat atamış diyorum? Atamaları Hava Kuvvetleri yapar ama komutanlıkta öyle güçlüydüler ki tayin, atama her türlü işi bu cemaat, terör örgütü yapıyor. İşte Ahmet yerine Mehmet’i filo komutanı yapıyorlar. Ahmet geliyor, ‘Beni niye atamadınız da Mehmet’i atadınız? Bu benim hakkımdı’ diye gelip cemaatin ağabeyine bunu söylüyor. Yani bu kadar şey olmuş.”

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‘Darbeden sonra terfi eden beş general ‘FETÖ’ üyesi çıktı’

Hava Kuvvetleri’nde 2011, 2014 ve 2015 yıllarında tümgeneral olan generallerin tamamının ‘FETÖ’den tutuklandığını ve ordudan ihraç edildiğini anlatan Üçok şöyle devam etti: “Yine 2013 yılında tuğgeneral, tuğamiral olanların yüzde 88’i ‘FETÖ’ üyeliğinden tutuklu. 2014 yılında Jandarma’da tuğgeneral olanların yüzde 80’i, yine 2015’te Kara Kuvvetleri’nde general, tuğgeneral olanların yüzde 85’i. Şimdi böyle bir tablo içerisinde, bunlar tutuklandı fakat general kadrosu dahil hala temizlendi diyebilecek ben kimse göremiyorum. Neden göremiyorum? Çünkü geçtiğimiz yıl, darbeden sonra 30 Ağustos 2016’da terfi eden beş generalden biri ‘FETÖ’ ile iltisaklı diye TSK’dan ihraç edildi, diğerleri zorunlu emekli edildi. Geçen yıl biz darbe gibi bir travmayı atlattık ve çok hassas, titiz olarak terfi edecekleri inceledik. MİT’e, şuraya, buraya incelettik ve neticede yine terfi ettirilenlerden beşi ‘FETÖ’ üyesi çıktı.”

‘O resmi görünce aklıma bunlar geldi’

Konya’da yürütülen darbe soruşturmasında gözaltına alınan 280 F-16 pilotundan 180’inin itirafçı olup serbest kaldığına ve göreve döndüğüne dikkat çeken emekli albay şunları söyledi: “Yani şu anda 180 tane F-16 pilotumuz ‘FETÖ’ üyesi olmaktan adli kontrol şartıyla Hava Kuvvetleri’nin içerisinde. Şimdi 180 pilot gözünüze az gelebilir ama Avrupa’daki ülkelerin üçte ikisinin pilot sayısından fazla. 180 pilot demek, 30-40 uçak demek. Hatırlayın darbe gecesi be ştane uçakla bu ülkenin meclisini bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı köşkünü bombaladılar. İnsanların üzerine ateş açtılar. Beş tane F-16’yla bu ülkeyi parça pinçik edersiniz. Bu ülkeyi darmaduman edersiniz. O yüzden o resmi görünce aklıma bunlar geldi. Yani bu rakamları aklımızdan hiç çıkarmayalım. ‘FETÖ’ darbe yapar mı yapmaz mı tartışmasına bu açıdan bakalım.”

‘Şimdi olmadığını kim garanti edecek?’

Özellikle Hava Kuvvetleri için endişeli olduğunu dile getiren Üçok, bunun gerekçesini şöyle açıkladı: “Özellikle Hava Kuvvetleri için endişeliyim çünkü Fethullah’ın göz bebeğidir. 2009 yılında biz ‘Karargah evleri’ soruşturmasını yürütürken oradaki bir kurmay albay ‘Fethullah Gülen’in emriyle uçacak, bombalayacak F-16 pilotları var’ demişti. Bu ifadeyi söylediğimizde kimse ciddiye almadı. İşte o F-16 pilotları geldi, meclisimizi bombaladı. Şimdi olmadığını kim garanti verecek? Peki bu beş general geçen sene hatayla terfi aldıysa, daha önceden orgeneral, korgeneral, tuğgeneral olanların içindeki hepsi temizlendi mi acaba? Bunun garantisini verebilecek bir şey var mı? Her gün TSK’dan yeni bir şey yayınlanıyor. Dün de 700 kişilik bir KHK yayınlandı. Demek ki TSK’nın içerisinde bu yapı var. O yüzden ben bu rakamlara bakarak endişelerimi dile getirmek istiyorum.”