‘Emeklerimiz boşa gitti’: ‘Flash disk’ TSK’ya teslim edilince Adil Öksüz ‘ağlamış’

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan’ın geçtiğimiz günlerde savcılığa teslim ettiği ve TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’in 10 yıllık yolculuğunu kaleme aldı.

Konuyu grup toplantısında gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özkan’ın 2007 yılında kendisine ulaştırılan flash diski dönemin Kara Kuvvetleri komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini anlatmıştı.

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CHP lideri, daha çok Hava Kuvvetleri personeliyle ilgili bilgiler yer aldığı için flash diskin buraya gönderildiğini, komutanlığın iki yıl sonra, 9 Şubat 2009’da dosyayı kapattığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, dosyanın kapatılmasından, 15 Temmuz darbe girişiminin ‘bir numarası’ olarak gösterilen Akın Öztürk’ü sorumlu tutmuştu.

Adil Öksüz de biliyordu

Öztürk, ‘Genelkurmay’a içini boşaltıp gönderdiler’ başlıklı yazısında, flash diski incelemek için Hava Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan beş kişilik komisyonda yer alan ve 15 Temmuz sonrasında tutuklanan iki ismin itiraflarına yer verdi.

Sözcü yazarının anlatımına göre flash diskin komutanlığa gönderildiğini bilen sınırlı sayıda kişi arasında 15 Temmuz’un kilit isimlerinden Adil Öksüz de vardı.

‘Ağladığı anlatılıyor’

‘FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri imamı’ diye bilinen Öksüz’ün bu gelişme üzerine “Tüm emeklerimiz boşa gitti” dediğini ve çare aradığını yazan Öztürk şöyle devam etti: “Bunları kim mi anlatıyor? O dosyadaki bilgilerin araştırılması için Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 5 kişilik bir komisyon kuruldu. Eldeki bilgiler değerlendirildi. O komisyonda bulunanlar Emin M. ve Selçuk B. darbe girişimi nedeniyle tutuklananlar arasında. İki kişi, bu dosyanın nasıl karartıldığını, nasıl kapatıldığına, boşaltıldığına ilişkin itiraflarda bulundular. İki itirafçının açıklamaları arasında da, Adil Öksüz’ün adı geçiyor, onun ağladığı anlatılıyor. 5 kişilik komisyonun tamamının da darbeye kalkışanlar arasında yer almaları nedeniyle ihraç edildiğini de öğreniyorum.”