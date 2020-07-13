Elvis Presley’in tek erkek torunu hayatını kaybetti

Rock müziğin efsane ismi Elvis Presley’in torunu, ABD’nin California eyaleti sınırlarındaki Calabasas’ta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

1977’de hayatını kaybeden Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley’in menajeri, 27 yaşındaki Benjamin Keough’nun ölüm haberini duyurdu. 52 yaşındaki Lisa Marie Presley’in ilk eşi Danny Keough’dan olan oğlunun ölümü nedeniyle perişan olduğunu söyleyen menajer Roger Widynowski, “Bu delikanlı Lisa Marie’nin hayatının aşkıydı” dedi.

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Widynowski, ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı paylaşmadı. Ancak, magazin haberlerine ağırlık veren internet sitesi TMZ, genç adamın cansız bedeninde kurşun yarası olduğunu yazarak intihar imasında bulundu. CNN, BBC’nin de aralarında olduğu çok sayıda yayın kuruluşu bu iddiaya yer vermedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Benjamin Keough adlı şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Lisa Marie Presley’in ilk evliliğinden Riley Keough adlı, oyuncu olan bir de kızı var. Dördüncü eşi Michael Lockwood’dan ise ikiz kızları var. Presley ikinci ve üçüncü evliliklerini pop yıldızı Michael Jackson ve oyuncu Nicholas Cage ile yapmıştı.