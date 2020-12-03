Elvan’dan enflasyon yorumu: Beklentinin üstünde; politika araçlarını kullanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından, fiyat istikrarını sağlamak için para ve maliye politikası araçlarının eşgüdüm içinde kullanılacağını belirtti.

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TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda gıda ve ulaştırmanın öncülüğünde ve beklentilerin hayli üstünde yüzde 2.3 artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu. Kasımda yıllık beklenti yüzde 12.6, aylık ise yüzde 1 idi.

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Elvan verilerin duyurulması sonrası Twitter’dan şu açıklamaları yaptı:

“Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.”