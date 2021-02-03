Elvan: Rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullanarak hedefe ulaşmak için önlemlerden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Fotoğraf: Reuters

Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. TÜİK, ocak ayındaki aylık enflasyonu yüzde 1.68, yıllık enflasyonu ise 14.97 olarak açıklamıştı.

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Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti: “Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.”