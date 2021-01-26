Elvan ailesinden hakime çağrı: Güvenilirliğin yok, davadan çekil

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesi, davaya geçtiğimiz hafta atanan mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk’e davadan çekilme çağrısı yaptı.

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Hakim Galip Mehmet Perk, Berkin Elvan davasına atanmadan önce İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasına başkanlık yapıyordu. Dava sürerken Perk’in verdiği kararlar ve eylemlerle ilgili görüşleri tepki toplamıştı.

Eylemlere ‘Vandallık’ dedi

Perk, davaya 8 Ekim 2019’de görülen duruşmayla başkanlık yapmaya başladı. Bu duruşmada davada yargılananları sorgularken Gezi Parkı eylemleri için ‘vandallık’ ifadesini kullandı. Yargılamanın sonunda tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi ancak kararın gerekçesinde eylemlerin ‘kalkışma’ olduğunu, ülkede bir kaos ortamı yaratmak, devlet otoritesini zayıf göstermek ve kamu düzenini bozmak amacıyla yapıldığını savunmaya devam etti.

Ali İsmail’in katilini ‘mağdur’ yaptı

Hakim Perk, davanın 24 Aralık 2019’da yapılan duruşmasında verdiği bir kararla büyük tepki topladı. Bu duruşmada Ali İsmail Korkmaz’a ölümcül tekmeyi vuran ve suçu kesinleşmiş olan polis Mevlüt Saldoğan’ı davaya mağdur olarak kabul etti. O sırada Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz buna tepki gösterince Perk, “Taş atılmış, o yüzden mağdur” açıklamasını yaptı.

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Berkin’e ‘terörist’ sözünü beğendi

Davanın 27 Ocak 2020’de yapılan duruşmasında ise Perk ile ilgili bir başka gelişme yaşandı. Gazeteci Rıfat Doğan’ın haberine göre, Twitter’da Perk’in adıyla açılmış bir hesap vardı ve o hesaptan Berkin Elvan’a “Terörist” diyen bir başka kullanıcının tweet’i beğenilmişti. AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in Gezi Parkı eylemlerini hedef alan paylaşımı da beğenilen tweetler arasındaydı. Bu durum duruşmada dile getirilince Perk, hesabın kendine ait olmadığını söyledi ancak hesap ertesi gün sahibi tarafından kapatıldı.

‘Güvenilirliğine inancımız yok’

Elvan ailesi avukatları, yukarıda yazılı eylemlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Açıkladığımız gerekçelerimiz öncelikli olarak Hâkim Galip Mehmet Perk’in bizzat kendisinin bu davada yargıçlık yapmaktan kaçınmasını/çekinmesini zorunlu kılmaktadır. Kendisinin haksız polis şiddeti konusundaki fikirleri hakkında kuşkumuz vardır, güvenilirliğine inancımız bulunmamaktadır. Bu durumda öncelikli olarak Hâkim Galip Mehmet Perk’in titizlik göstererek İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki bu davadan çekinmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

Berkin Elvan davanın 19’uncu duruşması 29 Ocak Cuma günü Çağlayan’daki İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.