Elton John’un, tazminat davası açan eski karısı balayında intihara teşebbüs etmiş

Britanya’nın ‘Sör’ unvanlı şarkıcısı Elton John’un eski karısı, boşanırken yapılan anlaşmanın ihlal edildiğini gerekçe gösterek açtığı davanın dosyasında kendisiyle ilgili bir bilgiyi paylaştı: Balayında intihara teşebbüs etmiş.

Fotoğraf: Facebook

John’un 1984-1988 yıllarında evli kaldığı Blauel, ünlü şarkıcının yaşamını konu alan ‘Rocketman’ adlı filmde ve ‘Me’ adlı otobiyografide kendisi ve evlilikleriyle ilgili paylaşılanları neden göstererek 3 milyon sterlinlik (29 milyon lira) tazminat davası açtı.

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Başkent Londra’daki Yüksek Mahkeme’ye sunulan dava dilekçesinde, Blauel’in, 1984 yılında Fransa’da, St Tropez’de balayı yaparken ilaç alıp intihara teşebbüs ettiği belirtildi.

Dilekçede, Blauel’in, “Evlilk yürümüyordu. O (Elton John) benim gitmemi istedi. Balayının üçüncü gününde ölmek istedim” ifadelerine yer verildi.

Almanya doğumlu ses mühendisi Blauel, kendisiyle ilgili bilgilerin paylaşılması ve John’la evliliğinin gündeme gelmesinin anlaşmayı ihlalin yanı sıra psikolojik sorunlarını tetiklediğini iddia ederek dava açma kararı almıştı.

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Tedavi için binlerce sterlin harcadığını ifade eden Blauel’in avukatı Adam Wolanski şunları söyledi: “Elton John müvekkilimin anksiyete ve depresyon gibi sorunları olduğunu biliyor. Kitap ve film onu sarstı. İkisinin de boşanırken imza attığı anlaşma ihlal edildi. Basının ilgi odağı oldu. Bu da onda strese neden oldu. Yaşadığı sakin köyde yaşayamaz hale geldi.”

John’un avukatı Jenny Afia ise “Elton daima özel hayata ve Blauel’e saygı duydu ve öyle yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

John ve Furnish. Fotoğraf: Reuters

John, 2014 yılında Kanadalı yapımcı David Furnish’le evlenmişti.