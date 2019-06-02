Elton John’un hayatını anlatan filmin eşcinsel ilişki sahneleri Rusya’da sansürlendi

Britanyalı şarkıcı Elton John’un hayatını anlatan ‘Rocketman’ filmi Rusya’da sansürlendi. Filmin ülkedeki dağıtıcısı olan şirket, Rusya yasalarına uymak için eşcinsel ilişki içeren sahneleri kestiklerini açıkladı.

John, eşi Furnish’le birlikte Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen bir film galasında. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Eşcinsel olduğunu toplum önünde açıklamış ve Kanadalı David Furnish’le evli olan 72 yaşındaki ünlü şarkıcı, sansürü reddettiğini ve kınadığını belirterek, ‘eşcinsellik propagandası yapmayı yasaklayan’ Rusya yasalarını eleştirdi.

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Twitter hesabından bir açıklama yapan John, “Biz köprüler kurmaya ve açık diyaloğa inanıyoruz ve bariyerleri aşmaya çalışmaya devam edeceğiz.. Dünyanın iki insan arasındaki aşkı kabullenemiyor olması çok üzücü” ifadelerini kullandı.

‘Sör’ unvanlı şarkıcının hayatını konu alan filmi başkent Moskova’da izleyen gazeteciler de yaklaşık beş dakikanın kesildiğini söyledi. Eleştirmen Anton Dolin Facebook’ta, “İki erkek arasındaki öpüşme ve seks sahnelerinin hepsi kesilmiş” yazdı. Gazeteci Misha Kozyrev ise uyuşturucu kullanılan sahnelerin de sansürlendiğini belirtti.

Kültür bakanlığı yetkilileri, dağıtıcı şirketten filmin sansürlenmesine ilişkin özel bir talepleri olmadığını ancak filmlerin Rusya yasalarına uygun olmasını beklediklerini açıkladı.

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Elton John, 2015’te, eşcinselliği sert bir dille eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bakış açısını ‘gülünç’ bulduğunu belirtmiş konuyu onunla tartışmak istediğini söylemişti.