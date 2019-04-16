Elton John’un adı müze galerisine verildi

Britanya’nın başkenti Londra’daki Victoria & Albert Müzesi, geçen yıl açılan fotoğraf merkezi bünyesindeki bir galeriye, ‘hatrı sayılır’ bir bağış yapan şarkıcı Elton John’un adını verdi.

Fotoğraf: BBC

Müzeden yapılan açıklamada, ‘sör’ unvanı sahibi John ve eşi David Furnish’in yeni fotoğraf merkezine yüklü miktarda bağış yaptığı ve Galeri 101’in adının bundan böyle ‘Sör Elton John ve David Furnish Galerisi’ olacağı belirtildi. Açıklamaya göre John’un kişisel fotoğraflarının da aralarında olduğu 7 bin karelik koleksiyonu da bu galeride sergilenecek. Man Ray, Dorothea Lange, Andre Kertesz, Cindy Sherman, Alec Soth ve Alex Prager gibi isimlerin objektiflerinden çıkan karelerin yer aldığı koleksiyon için özel bir sergi de açılacak.

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Elton John, müzenin kararını, “Biz çok heyecanlandık. Galeriyi gezenlerin de aynı heyecanı taşıyacağını umut ediyoruz” diyerek değerlendirdi. Müze müdürü Tristram Hunt ise “Elton John ve David Furnish’e fotoğraf merkezimize verdikleri destekten dolayı minnettarız. Daha geniş kitleleleri fotoğrafla buluşturmamızı sağladılar” dedi.